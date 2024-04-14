Fenerbahçe maçının yabancı VAR hakemi belli oldu!
Süper Lig'in 32. haftasında bugün Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadelede görev yapacak olan VAR hakemi belli oldu.
Haber Merkezi
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Süper Lig'in 32. haftasında bugün oynanacak Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Andre Narciso oturacak.
Narciso'ya AVAR'da Mustafa İlker Coşkun, Murat Tuğberk Curbay ve Koray Gençerler eşlik edecek.
Andre Narciso, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Bayern Münih maçının 4. hakemi olarak görev yapmıştı.