Fenerbahçe Opet-Galatasaray Çağdaş Faktoring derbisi yarın oynanacak
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i yarın ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak maç TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
AA
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Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligin 3. haftasında yarın karşılaşacak.
Ataşehir'deki Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligin ilk 2 haftasında 2 galibiyet alırken Fenerbahçe Opet de oynadığı tek maçı kazandı.