Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? FB - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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18 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe ilk mücadelesi için hazırlanıyor. Rakip İtalyan devi Roma... Taraftar mücadeleyi sabırsızlıkla beklerken "Fenerbahçe - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap aranıyor.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Roma mücadelesi 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe ile Roma daha önce resmi bir Avrupa kupası maçında karşı karşıya gelmedi.