Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? FB - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'inde ilk maçlar için heyecan dorukta... Temsilcimiz Fenerbahçe ilk sınavını sahasında Roma ile verecek. Sarı Kanarya, İtalyan temsilcisini yenerek Devler Ligi'ne güzel bir başlangıç yapmak isterken "Fenerbahçe - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu peş peşe geliyor.
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18 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe ilk mücadelesi için hazırlanıyor. Rakip İtalyan devi Roma... Taraftar mücadeleyi sabırsızlıkla beklerken "Fenerbahçe - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap aranıyor.
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
Fenerbahçe - Roma mücadelesi 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe ile Roma daha önce resmi bir Avrupa kupası maçında karşı karşıya gelmedi.
Kaynak: HABER MERKEZİ