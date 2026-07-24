Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Gornik Zabrze - FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Yeni başkan ve yeni teknik direktör ile yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de hedef şampiyonluk. Yeni transferlerle Sarı Kanarya Şampiyonlar Ligi'nde de güzel bir başarı elde etmek istiyor. İlk maçını alan sarı-lacivertliler ikinci maçı da kazanmak istiyor. Peki, Gornik Zabrze - FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı 29 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı saat 21.00'de başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Gornik Zabrze rövanş maçının hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, 29 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda Gornik Zabrze ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda, Gornik Zabrze karşılaşmasına ilk 11’de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı, dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla sürdürdü. Antrenman, dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.