Fenerbahçe seçime gidiyor: Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alındı
Fenerbahçe Kulübü, 6-7 Haziran tarihlerinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alındığını duyurdu. Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek ile yolların ayrılmasının ardından sarı-lacivertli kulüpte seçim süreci resmen başladı.
Kulüpten yapılan ve Sadettin Saran imzasını taşıyan açıklamada, seçim tarihinin netleştiği belirtildi.
Açıklamada, Saran’ın aday olup olmayacağına ilişkin ise herhangi bir bilgi yer almadı.
