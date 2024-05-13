Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığa aday olacak mı?

Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenen lider Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Gözler iki takımın 19 Mayıs Pazar akşamı karşılaşacağı derbiye çevrildi. Son ana kadar şampiyonluk mücadelesi veren iki takımda da seçim çalışmaları hız kazandı. Cuma günü Ali Koç'un adaylığını açıkladığı, Sadettin Saran ise Koç lehine çekildiği sarı lacivertlilerde gözler Aziz Yıldırım'a çevrildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday olma kararı aldı. Resmi açıklamanın da gün içerisinde geleceği belirtildi.