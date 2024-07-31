Fenerbahçe'de Fred dört hafta sahalardan uzak
Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan Brezilyalı orta saha Fred'in sağlık durumuna dair bilgi verdi. Sambacının dört hafta sahadan uzak kalacağı belirtildi.
AA
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Fenerbahçe Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda dün Lugano ile oynadıkları maçta sakatlanan Fred'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı orta saha oyuncusunun sağ diz iç yan bağında hasar tespit edildiği ve tedavisine başlandığı ifade edildi.
Fred'in yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.