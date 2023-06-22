Fenerbahçe’de kombine bilet fiyatlarında büyük artış
Fenerbahçe 2023-2024 sezonu kombine bileti fiyatlarını açıkladı. Fenerbahçe’de yenileme sürecinin yarın başlayacağı 2023-2024 sezonu kombine kartları 3 bin 250 lira ile 150 bin lira arasında satılacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yarın başlayacak yenileme sürecinin 2 Temmuz Pazar günü saat 17.00’ye kadar devam edeceği belirtildi. Genel satışların 7 Temmuz’da başlayıp 23 Temmuz’da biteceği açıklanırken, öncelik hakkına sahip olan yüksek divan kurulu üyeleri, kongre üyeleri ve temsilci üyeler için satışlar 6 Temmuz’da yapılacak.
Maraton Alt tribünü kombineleri 18 bin liraya çıktı
Geçen yıla kıyasla bir hayli fiyat farkının olduğu kombineler sosyal medyada da gündem oldu. Geçen sezon en düşük 8.700 liradan satılan Maraton Alt tribünü kombineleri bu yıl 18 bin liraya çıktı. 2022-23 sezonunda en yüksek kombine fiyatı 21 bin 750 TL iken bu yıl fiyat 150 bin liraya kadar çıktı. Öğrenci kombineleri ise geçen sezon 1.475 liradan satılırken bu yıl 3 bin 250 liraya ulaştı.
Fenerbahçe Kulübü, 2022-2023 sezonu kombine fiyatlarını açıkladı. Kombine 1475 ile 21750 lira arasında değişen fiyatlarla
Sarı-lacivertli kulübün belirlediği 2023-2024 sezonu kombine kart fiyatları şu şekilde:
Maraton alt
A-I Blok: 18 bin TL
B Blok: 22 bin TL
C-G Blok: 28 bin TL
D-F Blok: 34 bin TL
E Blok: 40 bin TL
Maraton üst
A-I Blok: 9 bin TL
B-H Blok: 10 bin 500 TL
C-G Blok: 12 bin TL
D-F Blok: 13 bin 500 TL
E Blok: 15 bin TL
Fenerium Alt
A-I Blok: 18 bin TL
B Blok: 22 bin TL
C-G Blok: 28 bin TL
D-F Blok: 34 bin TL
E Blok (VIP): 150 bin TL
Fenerium Üst
A-I Blok: 9 bin TL
B-H Blok: 10 bin 500 TL
C-G Blok: 12 bin TL
D-F Blok: 13 bin 500 TL
E Blok: 15 bin TL
Kale Arkası: 6 bin 500 TL
Öğrenci (Kale arkası): 3 bin 250 TL
Divan Kurulu Üyeleri
Maraton Alt H: 8 bin 800 TL