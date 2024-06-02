Fenerbahçe'den Mourinho paylaşımı: Saat 19.00’a dikkat!
Fenerbahçe bugün İstanbul'a getireceği Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımdaki görselde Mourinho'nun fotoğrafıyla birlikte, 19.00'u gösteren bir saat kullanıldı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun transferini açıklamaya hazırlanıyor.
Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "MOU zamanı" ifadelerine yer verilerek kum saati emojisi kullanıldı. Paylaşımdaki görselde ise Mourinho'nun fotoğrafıyla birlikte, 19.00'u gösteren bir saat dikkat çekti.