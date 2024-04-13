Fenerbahçe'den Oosterwolde açıklaması
Fenerbahçe, Olympiakos maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı. Fenerbahçe açıklamasında, Oosterwolde'nin yurtdışında menisküs ameliyatı olduğu belirtildi.
AA
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Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Yunanistan ekibi Olympiakos ile oynanan çeyrek final ilk maçında sakatlık geçiren Jayden Oosterwolde'nin durumu hakkında açıklama yaptı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımımızın oyuncularından Jayden Oosterwolde, yurtdışında başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi sürecine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.