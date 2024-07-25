Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri için rekor bonservis ödemesi

Fenerbahçe Spor Kulübü, transfer görüşmelerinin uzaması gerekçesiyle taraftar ve yönetimde kısa süreli bir huzursuzluğa sebep olan Faslı golcü Youssef En-Nesyri için La Liga kulüplerinden Sevilla'ya ödenecek bonservis tutarını ve sözleşme süresini KAP'a yaptığı son açıklama ile duyurdu.

Buna göre 5 yıllık imzalanan sözleşme kapsamında Youssef En-Nesyri için Sevilla'ya 4 sene içerisinde 8 taksitle (6 ayda bir, 2 milyon 437 bin 500 Euro) toplam 19 milyon 500 bin Euro ödenecek.

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

* Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

* Sevilla Football Club, S.A.D. kulübüne toplam transfer bedeli olan 19.500.000 Avro 4 sene içerisinde 8 taksitle ödenecektir.

* FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

Bonservis bedeli Türkiye rekoru kırdı

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için Sevilla'ya ödeyeceği 19.5 milyon euro bonservis bedeliyle Süper Lig'in bonservis rekorunu kırdı. Transferle birlikte En-Nesyri, Süper Lig tarihinde en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncu oldu.

Bonservis rekoru daha öncesinde Porto'dan 17 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Mario Jardel'i alan Galatasaray'da bulunuyordu.