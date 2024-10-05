Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in omuz bağlarında hasar tespit edildi, tedavi başladı
Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, Twente'yle oynana UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan İsmail Yüksek hakkında bilgi verdi. İsmail Yüksek'in sol omuz bağlarında kısmi hasar tespit edildiği belirtilerek tedaviye başlandığı kaydedildi.
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Fenerbahçe Kulübü, milli oyuncu İsmail Yüksek'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.
Sarı-lacivertli kulüp, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasındaki Twente maçında omzundan darbe alan 25 yaşındaki orta sahanın MR'ında sol omuz bağlarında kısmi hasar tespit edildiğini açıkladı.
Oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.