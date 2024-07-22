Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu: 9 önemli isim kadro dışı!
Fenerbahçe Spor Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunu duyurdu. Buna göre Cengiz Ünder ve Levent Mercan dahil 9 isim kadroya dahil edilmedi. İşte Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu ve kadro dışı kalan isimler.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin oyuncu listesi belli oldu. Listeye, Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir dahil edilmedi.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun listeye dahil ettiği 23 isim şöyle:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin.
Fenerbahçe'nin müsabakaya 24 saat kala 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunuyor.