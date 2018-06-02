Ferguson taburcu oldu
Manchester United'ın efsane teknik direktörü Alex Ferguson hastaneden taburcu edildi.
Beyin kanaması geçirmesinin ardından yaklaşık bir ay boyunca hastanede kalan İskoç futbol adamı Alex Ferguson'un taburcu edildiği belirtildi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Salford Royal Hastanesi'nden taburcu edilen 76 yaşındaki Ferguson'un tedavisine, ailesinin yanında evinde devam edilecek.
Haberlerde, dünyaca ünlü futbol adamının hızla iyileşerek ayağa kalkabilecek duruma geldiği de belirtildi.
5 Mayıs'ta beyin kanaması geçiren Ferguson, başarılı geçen operasyonun ardından 9 Mayıs'ta hastanenin yoğun bakım ünitesinden çıkarılmıştı.
Ülkesi İskoçya'da teknik adamlık kariyerinin ardından 1986 yılında Manchester United'ın başına geçen Alex Ferguson, İngiliz ekibiyle 2013 yılına kadar 13 Premier Lig şampiyonluğu, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.
Kaynak: AA