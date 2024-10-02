FIBA Kadınlar Süper Kupa'da şampiyon kim olacak?

Basketbolda FIBA Kadınlar Süper Kupa 2024'ün şampiyonu Türk derbisiyle belli olacak; Fenerbahçe ile Beşiktaş bugün kupa için mücadele edecek.

Son şampiyon Fenerbahçe, 2023'te Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin takımını Lyon'da yapılan maçta 109-52 gibi farklı bir skorla mağlup ederek kupaya uzandı. Beşiktaş ise tarihinde ilk kez Süper Kupa maçına çıkacak. FIBA Avrupa Kupası şampiyonu İngiliz ekip London Lions, organizasyondan çekilme kararı aldığı için Beşiktaş kupada oynama hakkını kazanmıştı.

Galatasaray 2 kez, Yakın Doğu Üniversitesi 1 kez kaybetti

İlki 2009'da düzenlenen FIBA Kadınlar Süper Kupa'nın geçmişinde, Türk takımlarından Galatasaray 2, Yakın Doğu Üniversitesi de 1 kez kaybetti. Süper Kupa'nın ilkinde Spartak Moskova Region ile karşılaşan Galatasaray, rakibine 92-59 yenildi. Sarı-kırmızılılar, ikinci kupa mücadelesinde de 2018'de Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımı karşısında 79-40 kaybetmişti.

Yakın Doğu Üniversitesi ise 2017'de Rusya'nın Dinamo Kursk takımına 84-73 yenilmişti.

Fenerbahçe 100 sayı barajını geçti

FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı ilk kez mücadele ettiği geçen sezon kazanan Fenerbahçe, aynı zamanda kupa tarihinde 100 sayı barajını geçen ilk takım oldu. LDLC ASVEL Feminin karşısında ilk yarıyı 51-28 önde kapatan sarı-lacivertli takım, maç boyunca büyük üstünlük kurduğu rakibini 57 sayı farkla mağlup etti. Fenerbahçe'nin attığı 109 sayı, 12 kez düzenlenen organizasyonda bir takımın attığı en yüksek sayı oldu.

UMMC Ekaterinburg kupayı en çok kazanan takım

FIBA Kadınlar Süper Kupa'da 4 kez mutlu sona ulaşan Rus ekip UMMC Ekaterinburg, kupayı en çok kazanan takım durumunda. Spartak Moskova Region 2, Perfumerias Avenida, ZVVZ USK Prag, Dinamo Kursk, Valencia Basket, Tango Bourges ve Fenerbahçe ise birer kez kupayı kaldırdı.