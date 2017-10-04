FIBA Süper Kupası sahibini buluyor

04 Ekim 2017

Geçen sezon FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, yarın FIBA Avrupa Ligi şampiyonu Rus temsilcisi Dinamo Kursk'la Süper Kupa'da karşılaşacak.

Rusya'nın Kursk şehrindeki Kursk Spor Salonu'nda oynanacak FIBA Süper Kupa karşılaşması, saat 19.00'da başlayacak.



Daha önce hiçbir Türk takımı Süper Kupa'yı kazanamazken, Yakın Doğu Üniversitesi bir ilki gerçekleştirmek için sahaya çıkacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, FIBA Süper Kupa'yı kazanan ilk Türk takımı olmak istediklerini aktararak, "Dinamo Kursk, uzun süredir yatırım yapan, çok iyi bir takım. Hemen hemen her yıl Dörtlü Final'e kalıyorlar. Kolay bir mücadele olmayacak. Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) devam eden play-off final serisinden dolayı Los Angeles Sparks'ta forma giyen oyuncumuz Jantel Lavender ve onların bir oyuncusu Nneka Ogwumike bu maçta olmayacak. Olması gereken mücadeleyi sahada ortaya koyabilirsek Süper Kupa'yı kazanabileceğimizi düşünüyorum. İnşallah bunu gerçekleştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA