Filenin Sultanları, Brezilya'ya farklı yenildi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftası 4. maçında Brezilya'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları, 20-23 Haziran tarihleri arasında Tayland’ın Bangkok şehrinde düzenlenecek finallerde mücadele edecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki 4. ve son maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi.
Finallere yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde oynanan mücadeleyi 3-0'lık skorla kaybederek turnuvanın grup aşamasını 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle tamamladı.
Dünya sıralaması liderliğini kaptırdık
Son VNL şampiyonu Türkiye'nin dün Çin'e yenilmesiyle ele geçirdiği kadınlar dünya sıralaması liderliğini perçinleyen Brezilya ise 12'de 12 yaparak finallere lider olarak gidecek.
Finaller Tayland'da yapılacak
Grup aşamasındaki sıralama ile Paris 2024 Olimpiyatları kura çekimini etkileyecek dünya sıralaması, Japonya-ABD ve Çin-Polonya karşılaşmalarının ardından netleşecek.
2024 VNL Finalleri, 20-23 Haziran tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta oynanacak.