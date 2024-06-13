Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyetini 3-1 yendi!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti.
FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) 10'uncu maçında 8'inci galibiyetini alan Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ni geriden geldikleri karşılaşmada 3-1 mağlup etti.
Hong Kong Kolezyum'da oynanan ve 82 dakika süren karşılaşmada ilk set 25-17'lik Dominik Cumhuriyeti galibiyetiyle, kalan diğer 3 set ise 15-25, 17-25 ve 18-25'lik skorlarla Filenin Sultanları'nın üstünlüğüyle sonuçlandı.
Son VNL şampiyonu milliler, Hong Kong etabındaki üçüncü maçında 15 Haziran Cumartesi günü TSİ 15.30'da Çin ile karşılaşacak.