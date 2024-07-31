Filenin Sultanları yarın Dominik'le karşılaşacak
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarın Paris 2024'teki ikinci maçına çıkacak. Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda'yı yenen milli takımın Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacağı maç, Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak ve TSİ 10.00'da başlayacak.
İlk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti karşısında galip gelmesi durumunda çeyrek final için büyük avantaj sağlayacak.
C Grubu'nda yer alan milliler, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü ise İtalya ile mücadele edecek.
Zehra Güneş de kadroda yer alıyor
Sakatlığı geçen Zehra Güneş, yarınki karşılaşmanın kadrosunda yer aldı. Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.