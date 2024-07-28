Filenin Sultanları'nın ilk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Filenin Sultanları tarihinde ilk kez Londra 2012 ve Tokyo 2020’de boy gösterdi. Paris Olimpiyatları’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.

C Grubu’nda yer alan Milliler, Hollanda, İtalya, Dominik Cumhuriyeti gibi takımlarla karşı karşıya gelecek.

İlk maç 29 Temmuz Pazartesi

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele TSİ 10.00'da başlayacak.

Hollanda'ya en son 2018 Ağustos ayında 3-0 yenilen milli takım, 6 yılda 8 kez karşılaştığı rakibine mağlup olmadı.

Organizasyonun C Grubu'nda yer alan milliler, Hollanda maçının ardından Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile mücadele edecek.

Takım kadrosunda kimler yer alıyor?

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda, Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt yer alıyor.

A Milli Kadın Voleybol takımı maç programı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın:

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos:

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos:

10.00 Türkiye-İtalya