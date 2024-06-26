'Filenin Sultanları'nın Paris 2024 maç programı belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyatları grup aşamasındaki maç programı belli oldu. C Grubu'nda yer alan 'Filenin Sultanları', grup maçlarında sırasıyla, Hollanda, Dominik Cumhuriyeti ve İtalya takımlarıyla karşı karşıya gelecek.
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Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre, İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda yer alan milliler, 29 Temmuz, 1 ve 4 Ağustos tarihlerinde sahaya çıkacak.
Ay-yıldızlıların Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı
29 Temmuz: 10.00 Türkiye-Hollanda
1 Ağustos: 10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos: 10.00 Türkiye-İtalya