Fitness sektörü hızla büyüyor

Dünya genelinde fitness sektörü gelişmeye devam ederken, Türkiye’deki fitness endüstrisi de büyümeye devam ediyor. Pandeminin etkisiyle birlikte fitness ve sağlıklı yaşam trendinin tüm dünyada önem kazanması, sektör için büyük fırsatları da beraberinde getirdi. Dünya çapında fitness sektöründe yaşanan bu büyümenin paralelinde Türkiye'de aynı genişleme görülüyor.

Yakaladığı ivmeyle cazip bir pazar haline gelen sektör, global oyuncuların da dikkatini çekiyor. Sektörün önemli firmalarından Johnson Health Tech (JHT) son beş yılda, fitness sektöründe dünyanın en hızlı büyüyen firması oldu ve Matrix Fitness, Vision Fitness ve Horizon markaları ile 2021 yılında Türkiye pazarına giriş yaptı.

Johnson Health Tech’in (JHT), ülkemize doğrudan yatırım yaparak, Türkiye’deki spor meraklılarına en son teknolojilerle donatılmış spor aletlerini zengin ürün çeşidiyle sunuyor.

JHT’nin Türkiye’ye yatırım yapması, ülkemizin fitness sektöründeki potansiyelini ortaya koyması açısından önemlidir. JHT markaları ve ürünleri, en yüksek teknolojilerle donatılmış ve spor yapanların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

Geliştirdiği ve ürettiği markaları “Johnson Fitness” perakende ağı ile dünyanın dört bir yanına ulaştırarak dünyanın en büyük fitness perakende zinciri haline gelen Johnson Health Tech (JHT), Türkiye fitness pazarındaki yerini “profesyonel” ve “ev” kategorisinde kısa sürede sağlamlaştırmak hedefiyle ilerliyor.

Türkiye’de her geçen gün büyüyen e-ticaret potansiyelini de gören firma ev tipi üst segmentte yer alan boşluğu Horizon ve Matrix Retail markaları ile kapamaya başladı.

2025 Hedefi 2 milyar USD

2025’te 50. yılını kutlayacak olan JHT; yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. 6 fabrikada üretimlerine devam eden JHT, global ticari fitness pazarının 50% sine sahip olmak hedefiyle çalışıyor. Sektör için çıtayı her geçen yıl biraz daha yükselten firma bu yıl da birçok yenilik ve güçlü yatırımlarla geliyor. Özellikle fitness ticaride Premium marka olan Matrix birçok modeliyle ödüller almaya devam ediyor.

JHT Fitness pazarındaki ilk ve tek yabancı yatırımcı

JHT Türkiye Ülke Müdürü Yakup Çam, dünya çapındaki firmanın Türkiye’de faaliyetlerini direk sürdürme kararının Türkiye’ye duyulan güvenin de bir göstergesi olduğuna işaret ederek açıklamada bulundu; “Johnson Health Tech’in doğrudan Türkiye pazarında yer almasında en önemli etken, ülke genelindeki fitness pazarı potansiyelinin yüksek olmasıdır.

Dünyada ve Türkiye’de ticaretin en zor olduğu bu dönemde, JHT’nin ülkemiz fitness sektörüne, ilk ve tek yüzde 100 yabancı iştiraki bir firma olarak yatırım yapması büyük önem taşıyor.

Bu Türkiye’deki fitness pazarında var olan potansiyelin ne kadar değerli olduğunun bir göstergesidir. Dünyada ilk üçte yer alan markamız Matrix Fitness başta olmak üzere, Vision Fitness, Horizon ve diğer markalarımız ile tüm gücümüzü fitness pazarının büyümesine harcayacağız.

Johnson Group AR-GE çalışmalarında, sektörde ses getirecek yeni ürün tasarımları için çok ciddi yatırımlar yapıyor. En önem verdiği konuların başında ise dijital çözümler ve yeni teknolojiler geliyor. Bu çalışmaların sonucu olarak geliştirdiği yüksek teknoloji ekipmanlar, güçlü global partnerlerimiz tarafından tercih ediliyor.

Özellikle zincir fitness salonlarından Basic Fit, MC Fit, Anytime Fitness, Planet Fitness’ı sayabiliriz. Otel sektöründe de aynı şekilde güçlü partnerlere sahibiz. Mariott, Wyndham, IHG, Accor gibi birçok zincir otel grubunun çözüm ortağıyız. Johnson Group’un globaldeki pazar payını, hızlı bir şekilde Türkiye’de de yakalayacağımıza inanıyor ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz” dedi.

1 milyar USD ciroya sahip firma Türkiye pazarında…

2022 yılında Johnson Group olarak bir milyar USD ciroyu geçen firma, 2023 yılında yüzde 30’luk büyüme ile 1,3 milyar USD hedefliyor. JHT, yaptığı yatırımlara her gün bir yenisini ekleyerek çalışan sayısını 8.000 kişinin üzerine çıkarttı ve aralarında Türkiye‘nin de olduğu 40 ülkede doğrudan faaliyet gösterirken 90 ülkede de temsilciliklerle faaliyetlerine devam ediyor. JHT; hali hazırda dünya çapında 350’den fazla Johnson Fitness mağazası ile en geniş satış ağına sahip.