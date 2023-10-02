Futbol gelişim projesi işbirliği protokolü imzalandı

TFF'nin Riva tesislerinde düzenlenen imza törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Açılış konuşması yapan Büyükekşi, “Futbolumuzun gelişimi öz kaynaklarımızı etkili ve doğru şekilde kullanmamıza bağlı. Kalıcı, istikrarlı ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmamız gerekiyor.

Bunu kurabilmenin birinci adımı da güçlü bir altyapıdan geçiyor” dedi ve bu anlamda toprağa ilk tohumu Futbol Akademileri Projesi ile attıklarını hatırlattı: “Süper Lig kulüplerimize akademi kurma mecburiyeti getirdik. 2024 yılının sonuna kadar tüm Süper Lig takımlarının akademi kurmaları gerekiyor. Nisanda çalışmayı başlattık. 6 ay boyunca antrenörlerin ücretlerini TFF olarak biz karşılayacağız. Gelecek yıl 1. Lig için de akademi zorunluluğu getireceğiz.

Projemizle birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin çocuğa ulaşmak istiyoruz." Bakan Tekin ise kendi bedenini kontrol eden bireyler yetiştirmek istediklerini aktardı: “Spor alışkanlığı olan çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Obeziteye karşı ve sağlıklı yaşam kültürünün verilmesi yönünde katkı vermek istiyoruz. Futbol Federasyonu ile yaptığımız bu iş birliğinin diğer federasyonlarla da yapılmasının anlamlı olacağını düşünüyorum."

Bakan Osman Aşkın Bak da sporu tabana yaymanın, çocukları erken yaşta sporla buluşturmanın önemine dikkat çekti: “Türkiye, Avrupa'nın en önemli spor alt yapılarından birine sahip. Bu tesislerde büyük isimler yetişmeli. Yeni Arda Güler'leri, Arda Turan'ları yetiştirmek istiyoruz. Futbol altyapısıyla da oyuncu yetiştiren, oyuncuları dünyanın önemli kulüplerine gönderen bir Türkiye istiyoruz.”