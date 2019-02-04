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Futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazı bulundu

Prömiyer Lig oyuncusu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazı bulundu.

Futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazı bulundu
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Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçağın enkazı, Manş Denizi'nde tespit edildi.

Aramalara öncülük eden David Mearns, enkazın konumunun İngiltere Hava Kazaları Araştırma Birimine aktarıldığını ve konuya ilişkin yarın resmi açıklamanın yapılacağını belirtti.

Mearns, hem Emiliano Sala'nın hem de pilot David Ibbotson'un ailelerinin gelişmeye dair polis tarafından bilgilendirildiğini kaydetti.

22 Ocak'ta Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e yola çıkan uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, Sala ve pilotun hayatından umut kesilmişti.

Arama çalışmalarına devam edilebilmesi için Sala'nın hayranlarının başlattığı kampanyada 260 bin sterlin toplanmış, kampanyaya Manchester City oyuncusu İlkay Gündoğan da katkıda bulunmuştu.

Sala, Prömiyer Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: AA

Dunya.com

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