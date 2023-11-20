Futbolda bu kez rakip Galler: Türkiye'nin grup liderliği sınavı

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Galler'le 9. kez rakip olacak. Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 3 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

Biri Avrupa Şampiyonası, dördü Dünya Kupası Elemeleri, 3'ü Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 8 maçta 9 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 12 gol gördü.

Türkiye D Grubu'nda 7 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle 16 puanla ilk sırada. Galler ise 11 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye gruptan çıkmayı garantilemişti.

Galler eğer Türkiye'yi yener, Hırvistan da Ermenistan'a yenilirse Galler gruptan çıkıyor. Hırvatistan maçtan 1 puanla ayrılıp Galler kazanırsa averaja bakılacak. Hem Galler'in hem de Hırvistan'ın yenmesi durumunda ise Türkiye grubu ikinci tamamlayacak.

Samsun'da kazanmıştık

Ay-yıldızlılar, Galler'le son olarak 19 Haziran 2023'te EURO 2024 elemeleri 4. maçında Samsun'da karşı karşıya geldi. Milli takım mücadeleyi Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 kazandı.

Galibiyet ve mağlubiyet 'kafa kafaya'

Galler karşılaşması, A Milli Futbol Takımı'nın tarihindeki 622. müsabaka olacak. Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 340'ı resmi, 281'i özel toplam 621 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 242 galibiyet, 146 beraberlik ve 233 yenilgi yaşadı.