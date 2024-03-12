Futbolun yeni başkenti Paris

Emre ERGÜL

Katar 2022 Dünya Kupası, futbolla ilgili ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Turnuvada ter döken 30 futbolcu, Fransa’nın başkenti Paris’te doğdu. Brezilya futbolunun merkezi Sao Paulo kökenli futbolcu sayısı 12; futbolun beşiği İngiltere’nin başkenti Londra kökenli futbolcuların sayısı ise 8’di.

Kısaca, Parislilerin rakamı, Sao Paulo ve Londra doğumlu oyuncuların toplamından dahi fazlaydı. Bu 30 futbolcudan 11’i finalde Arjantin’e kaybeden Fransa Milli Takımı’nda yer aldı. Diğer 19 Paris doğumlu futbolcu ise şu 9 takımda yer aldı: Fas, Tunus, Senegal, Gana, Kamerun, Portekiz, Almanya ve Katar… Bu konudaki rekor da 6 Parisli futbolcuyla Afrika ülkesi Kamerun’un! Bir de Dünya Kupası kaldırmış efsaneleri hatırlayalım: Thierry Henry, N’Golo Kante, Paul Pogba…

Onlar da Paris’te doğmuşlardı… Fransa’nın başkentini yeni futbol fabrikası ilan eden İngiliz BBC Televizyonu, “Paris nasıl başardı?” diye sordu. Araştırmaya göre, tüm bu futbolcular, Paris’in banliyölerinden Ile-deFrance’dan çıktı. Banliyöde, Kuzey ve Afrika’daki eski Fransız sömürgesi olan ülkelerden iç savaşlar sonrası Paris’e kaçan aileler yaşıyor… İşte o aileler, “Çocuğumuz bizim çektiklerimizi çekmesin” diyerek çocuklarını sporla, futbol topuyla, tanıştırdı.

Borussia Mönchengladbach’ta oynayan Paris doğumlu Gineli milli futbolcu Ibrahima Traore, bakın Ile-de-France günlerini nasıl anlatıyor: “Yazın Afrika Kupası yapardık. Tüm Gineli oyuncular tek takımda olurdu. Bu çılgınlıktı.” İşte Traore’nin bahsettiği resmi olmayan turnuvalarda nice genç yetenekler keşfedildi. Şimdi sıkı durum… Paris ve çevresindeki tüm mahalli liglerde tam bin takımda 270 bin futbolcu adayı ter döküyor! Paris’in suç ve işsizlik oranının en yüksek olan bölgesi Seine Saint-Denis’teki FC Montfermeil 93 de o takımlardan biri…

Sportif direktörü Abdelaziz Kaddour, durumu şöyle özetliyor: “Bu çocukların hayatta yaptıkları ilk şey, futbolla tanışmak oluyor.” Tottenham ve Newcastle’ın eski savunmacısı Paris doğumlu Kamerunlu Sebastian Basong’a göre, o banliyölerde doğan çocukların DNA’sında futbol var.

Bassong da 13 yaşındayken Thiery Henry ve Nicolas Anelka'nın izlediği yolu takip ederek Ile-de-France bölgesinden en iyi yetenekleri uzun süredir özenle seçen dünyaca ünlü yatılı akademisi Clairefontaine'e gitti: "Biz, buna futbolun Harvard'ı diyoruz. Futbol IQ'mun büyük kısmı Clairefontaine'den geliyor. Futbolu düşünüyorsunuz, futbol içiyorsunuz, futbolun kokusunu alıyorsunuz, topunuzla uyuyorsunuz ve hepsinden önemlisi disiplini öğreniyorsunuz. Orada şampiyonlar yetiştiriyorlar."

“Saha kenarında ebeveynlerden çok menajer var”

BBC’ye konuşan uzmanlara göre, Paris banliyölerindeki takımların maçlarını oyuncuların ailelerinden daha çok futbolcu menajerleri takip ediyor. Paris’in batı banliyölerinden Bois de Boulogne’deki Supernova Management adlı menajerlik firması Jennifer Mendelewitsch, “Başladığımda Paris bölgesinde çok fazla keşif yapıyordum ama artık imkansız olmaya başladı.

Çok fazla menajer var, çok fazla insan başarılı olacak çocuğu bulmaya çalışıyor. Şu anda Paris bölgesi bir oyuncu bulmak için tam bir orman. Bir aileyle konuşuyorsunuz ve onların zaten temsilcileri var ve çocuk sadece 12 yaşında. Henüz çok erken. Bırakın çocuk olsunlar. Eğer başaracaklarsa, zaten başaracaklar” diyor.

1 Instagram postu için 1.2 milyon dolar alıyor

25 yaşındaki Fransız milli futbolcu Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Neymar’dan sonra sosyal medyadan en çok para kazanan üçüncü futbolcu. X’te 13.3 milyon, Instagram’da da 111 milyon takipçisi olan Mbappe, BetSports’un iddiasına göre, reklam amaçlı atacağı bir Instagram postu için 1.2 milyon dolar alıyor

Başarının anahtarları: Küçük saha, futbol aşkı ve gettodan çıkma isteği

FC Montfermeil 93 takımının futbol direktörü Abdelaziz Kaddour, Paris banliyöelerinde büyüyen göçmen çocukları ve hali vakti yerinde olmayan Fransız çocuklarının başarılı olmalarını üç kritere bağlıyor:

1-“Buradaki gençler neredeyse tüm gün futbol oynuyor. Sahaların çoğu küçüktür. Bu, topa çok fazla temas ettikleri anlamına geliyor. Top sürmeyi öğreniyorlar. Ve zamanla bu onlara çok fazla kalite, top sürme, hız, her şeyi diğerlerinden önce görme ve mücadele yeteneği sağlıyor.

2-“Üstelik futboldan para kazanmak istiyorlar. Ruhları var. Onlara bu soruyu sorduğunuz zaman ne pahasına olursa olsun profesyonel futbolcu olmak istiyorlar.”

3-"Burası yaşanması kolay bir yer değil. Birçok aile zor durumda. Çocuklar bunu biliyor ve başarılı olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu bir zihniyet geliştiriyor ve belki de yeteneğin yanısıra fark da yaratıyor."