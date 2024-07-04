Galatasaray 2024-25 sezonu formalarını tanıttı!
Galatasaray Spor Kulübü, 2024-25 futbol sezonuna dair 3 yeni formasını tanıttı.
Geçtiğimiz ay yen sezon formalarını tanıtan Fenerbahçe'nin ardından geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray da 2024-2025 sezonuna ait yeni formalarını tanıttı.
Konuya ilişkin duyuruyu X (Twitter) hesabı üzerinden yapan sarı-kırmızılılar, yeni sezon formalarının an itibarıyla satışta olduğunu duyururak şu ifadeleri kullandı:
* Ateşten doğdu bu efsane… Hadi, göğsünü gere gere Asaletinle Kükre! 2024/25 Galatasaray İç Saha, Deplasman ve Alternatif formaları şimdi satışta.
Ateşten doğdu bu efsane… Hadi, göğsünü gere gere #AsaletinleKükre 🟡🔴— #ŞampiyonGalatasaray 🏆 (@GalatasaraySK) July 4, 2024
2024/25 Galatasaray İç Saha, Deplasman ve Alternatif formaları şimdi satışta.
🛒 Satın almak için 👉 https://t.co/UKjNxsQjQOpic.twitter.com/WgePjKyUD7