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Galatasaray 2024-25 sezonu formalarını tanıttı!

Galatasaray Spor Kulübü, 2024-25 futbol sezonuna dair 3 yeni formasını tanıttı.

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Geçtiğimiz ay yen sezon formalarını tanıtan Fenerbahçe'nin ardından geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray da 2024-2025 sezonuna ait yeni formalarını tanıttı. 

Konuya ilişkin duyuruyu X (Twitter) hesabı üzerinden yapan sarı-kırmızılılar, yeni sezon formalarının an itibarıyla satışta olduğunu duyururak şu ifadeleri kullandı: 

* Ateşten doğdu bu efsane… Hadi, göğsünü gere gere Asaletinle Kükre! 2024/25 Galatasaray İç Saha, Deplasman ve Alternatif formaları şimdi satışta.