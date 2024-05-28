Galatasaray, 24. lig şampiyonluğuyla Avrupa'da ilk 10'da

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 ile bunları takip eden Portekiz, Hollanda, Belçika, Türkiye ve Çekya liglerinde en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan ilk 10 takım arasında Galatasaray da yer aldı.

Galatasaray, UEFA sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkelerin liglerinde en çok şampiyonluk yaşayan 10. takım konumunda.

UEFA ülke sıralamasında 9. basamakta yer alan Türkiye'de Galatasaray'ın 24, Fenerbahçe'nin 19, Beşiktaş'ın 16, Trabzonspor'un 7, Başakşehir ve Bursaspor'un da birer lig şampiyonluğu bulunuyor.

Benfica, 38 şampiyonlukla zirvede

Portekiz'den Benfica, Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde en fazla şampiyonluk yaşayan takım ünvanına sahip. Benfica, Portekiz liginde toplamda 38 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

İspanya'dan Real Madrid, İtalya'dan Juventus ve Hollanda'dan Ajax, 36'şar şampiyonlukla Benfica'yı takip etti.

En fazla şampiyonluk yaşayan 10 takım

UEFA sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkelerin liglerinde en çok şampiyonluk yaşayan 10 takım şöyle: