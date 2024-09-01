Galatasaray, Adana Demirspor 5-1'le geçti
Galatasaray ile Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında karşılaştı. Sarı kırmızılı ekip maçtan 5-1'lik farklı bir skorla galip ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı.
Galatasaray'ın gollerini 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 18. dakikada Semih Güler (KK), 31. dakikada Barış Alper Yılmaz, 37. dakikada Dries Mertens ve 60. dakikada Abdülkerim Bardarkcı kaydetti.
Ev sahibi ekip tek golünü 19'uncu dakikada penaltıdan Andreaw Gravillon'la buldu. Bu sonuçla 1 maç eksiği bulunan Galatasaray puanını 9'a çıkardı. Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında sarı kırmızılılar evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Akdeniz ekibi ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.