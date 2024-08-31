Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı: Dubois ile yollar ayrıldı
Galatasaray, Fransız futbolcu Leo Dubois'in sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini KAP'a bildirdi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Léo Michel Joseph Claude Dubois ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir" denildi.
Transfer döneminin sonuna yaklaşırken Galatasaray'da peş peşe gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar bir futbolcusuyla daha vedalaştı. Galatasaray, Leo Dubois'a ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı. Sarı-kırmızılılar, futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Léo Michel Joseph Claude Dubois ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.