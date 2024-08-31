Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı: Dubois ile yollar ayrıldı

Transfer döneminin sonuna yaklaşırken Galatasaray'da peş peşe gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar bir futbolcusuyla daha vedalaştı. Galatasaray, Leo Dubois'a ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı. Sarı-kırmızılılar, futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Léo Michel Joseph Claude Dubois ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.