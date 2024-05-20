Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Ali Koç'a sert sözler: Şımarıklıkları artarak devam ediyor

Süper Lig'in 37'nci haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe dün karşılaştı. Sarı kırmızıların sahasındaki maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı. Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, beraberindeki yöneticiler ve korumlarla sahaya girdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bugünkü açıklamasında, dün yaşananlara sebep olan kamu görevlileri hakkında gerekli suç duyurularını yaptıklarını ifade etti.

Özbek, "Sezon başından beri Ali Koç'un yaptığı şımarıklıklar artarak devam ediyor" derken, kimsenin de Koç'tan hesap sormadığını ifade etti. Galatasaray başkanı, akşam maçın bitmesinin üzerinden 1 saat geçmesinin ardından stadyumda olmayan Koç'un trafiğin durdurulmasıyla stada geldiğini kaydetti.

Özbek şunları dile getirdi: "Ali Koç, bugün buradan size söylüyorum. Bu yaptıklarının hesabını senden teker teker soracağım. Bu yaptıkların senin yanına kalmayacak. Seçim kazanmak için yaptığın bu şovun hesabını bugün, yarın, daima vereceksin. Tüm Türkiye senin camiaları karşı karşıya getirmek için bir proje olduğunu öğrenecek. Ali Koç iyi dinle, bu yaptıkların bana sökmez, bunu bil. Ben Galatasaray'ın başkanıyım. Boş sahada, yanında silahlı korumalar, 70-80 tane yancısı. Akreditasyon alanına giren kişiler bellidir. Ben dahi belli bir süre giremem. Sen geliyorsun, aynı haneye tecavüz eder gibi. Tek başına da değil. Silahlı korumalar, 80 kişi, stadyum boşalmış. Bu sahte kabadayılık değil de nedir?"