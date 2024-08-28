Galatasaray Devler Ligi'ne gidemedi!
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ilk maçında 3-2 kaybeden Galatasaray, rövanşta ağırladığı Young Boys'a 1-0 mağlup oldu ve Devler Ligi'ne play-off aşamasında veda etti.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında sahasında İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaştı.
İlk müsabakayı deplasmanda 3-2 kaybeden Galatasaray, Rams Park'ta aldığı 1-0'lık yenilginin ardından Şampiyonlar Ligi'ne play-off aşamasında veda etti.
Young Boys'un galibiyet golünü 87. dakikada A. Virginius kaydetti.
Galatasaray'da Kaptan Fernando Muslera, rakip oyuncularla yaşadığı diyalog sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Temsilcimiz Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilci sayımız üç oldu.