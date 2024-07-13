Galatasaray, Efe Akman ile 2027-2028 sezonuna kadar sözleşme imzaladı

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Akademi futbolcumuz Efe Akman ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır" denildi.

Efe, Galatasaray A Takımıyla ilk maçına geçtiğimiz sezon Süper Lig’in 19. haftasında İstanbul'da oynanan Konyaspor karşılaşmasında çıkmıştı.