Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü yendi!

Lider Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 90. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti ve takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı son 2 haftaya girilirken korudu. Fenerbahçe ise sahasında Mondihome Kayserispor'u 3-0 yendi.

Ligde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, sahasında Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederken, dördüncü sıradaki RAMS Başakşehir de deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi. Beşinci sıradaki Beşiktaş ise deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve Başakşehir ile arasındaki puan farkı 3'e yükseldi.

Küme düşme hattında neler oluyor?

Küme düşme hattındaki ekiplerden Siltaş Yapı Pendikspor sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederken, Atakaş Hatayspor da evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

Haftaya küme düşme hattında giren Gaziantep FK ise deplasmanda Adana Demirspor'u 6-1 yenerek, puanını 38'e yükseltti ve düşme hattından çıkmayı başardı. Galatasaray'a 3-2 kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük ise 37 puanda kaldı ve düşme hattına girdi.

36 puanlı Pendikspor 19'uncu, 37 puanlı Hatayspor 18'inci, aynı puana sahip VavaCars Fatih Karagümrük ise 17. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 36'ncı hafta sonuçları

Süper Lig'de 36. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor: 3-0

Trabzonspor-İstanbulspor: 3-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: 2-3

TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor: 3-0

Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK: 1-6

EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir: 0-1

Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor: 3-1

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: 1-1

Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü: 2-1

Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor: 2-1