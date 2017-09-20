Galatasaray ile UNICEF'ten iş birliği

20 Eylül 2017

Galatasaray ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) arasında, çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla iş birliği anlaşması yapıldı.

Türk Telekom Stadı'nda yapılan toplantıya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutlu, Galatasaray Ticaret Direktörü Ali Öğüdücü ve UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü Sanem Bilgin Erkurt katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Bugünün çocuklarına yatırım yapmak, yarının taraftar ve sporcularının daha donanımlı olması için şimdiden el ele vermek demektir. Galatasaray olarak UNICEF aracılığıyla ülkelerinden ayrı düşmüş çocuklar dahil olmak üzere tüm çocuklara yararımızın dokunmasını amaçlıyoruz. Bütün Galatasaraylıları UNICEF ile el ele vermeye davet ediyorum. Çocuklar geleceğimizdir, geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutlu ise anlaşmanın çocuklar için değer oluşturacağına dikkati çeken Kutlu, "UNICEF'in misyonu zor durumdaki çocuklara ulaşmak. UNICEF dünyada çocuk felcine kırmızı kart çıkardı. Dünyada, aşıların çocuklara ulaşmasında, çocuk felcinin hemen hemen silinmesinde UNICEF'in katkısı olağanüstü bir başarı öyküsüdür." diye konuştu.

Galatasaray Ticaret Direktörü Ali Öğüdücü de UNICEF ve Galatasaray'ın dünyada çok bilinen ve önemli kurumlar olduğunu dile getirdi. UNICEF, geleceğimiz olan çocuklarla ilgili işlere imza atıyor. Biz de buna katkı vermekten çok büyük onur duyuyoruz. Böyle bir sosyal sorumluluk projesinde yer almak bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü Sanem Bilgin Erkurt ise, UNICEF'in çocukların hakkaniyetle yaşamaları için çalıştığını ve Galatasaray ile yapılan iş birliğinin Türkiye'de farkındalığın artmasını sağlayacağını aktardı.

Kaynak: AA