Galatasaray Konyaspor'un 2-1 yendi, üç puanı kaptı
Süper Lig'in ikinci haftasında bugün Galatasaray ile Konyaspor karşılaştı. Sarı kırmızılılar maçı 2-1 kazanarak ikide iki yaptı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Süper Lig'in 2'nci haftasında Konyaspor, bugün Galatasaray'ı konuk etti.
Maçta ilk gol 41'inci dakikada Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'ndan gelirken, ev sahibinin golünü 44'üncü dakikada Oğulcan Ülgün kaydetti.
Perdeyi kapatan gol 59'uncu dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi.
Sarı kırmızılılar maçı 2-1 kazanırken, ligde ikide iki yapmış oldu.