Galatasaray - Kopenhag maçına İtalyan hakem
Galatasaray'ın deplasmanda Kopenhag'la oynayacağı maçın hakemleri açıklandı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında 12 Aralık Salı günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle yapacağı maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada düdük çalacak Daniele Orsato'nun yardımcıları Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Michael Fabbri yapacak.