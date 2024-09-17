Galatasaray liderlik maçına çıkıyor: Gaziantep FK maçı muhtemel 11'leri
Süper Lig'de bu sezon çıktığı tüm maçları kazanan Galatasaray, Süper Ligi’nin 3. haftasında Şampiyonlar Ligi play-off maçından dolayı ertelenen Gaziantep FK maçını bugün RAMS Park’ta oynayacak. Fenerbahçe derbisi öncesinde Kadıköy’e lider olarak gitme şansı bulunan Galatasaray’da, yeni transferlerin birçoğu forma giyemeyecek.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Süper Lig'de bu sezon çıktığı tüm maçları kazanan Galatasaray, 3. hafta erteleme maçında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek.
RAMS Park'ta saat 20.00'da başlayacak Galatasaray-Gaziantep Fk maçını hakem Cihan Aydın yönetecek.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Muslera, Kaan-Davinson-Abdülkerim-Jelert, Torreira-Sara, Yunus-Mertens-Barış Alper, Batshuayi.
Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Viana, Saborit, Emre Taşdemir, Ogün, Mandouki, Kozlowski, Sorescu, Maxim, Kodro.