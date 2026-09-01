Galatasaray, milli oyuncu Deniz Gül'ü kadrosuna kattı
Galatasaray, Porto forması giyen milli santrfor Deniz Gül’ü 5 yıllığına kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki futbolcu için Porto’ya 10 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.
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Galatasaray, Portekiz ekibi Porto'dan milli oyuncu Deniz Gül'ü transfer etti. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre 5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki santrfor için Porto'ya 10 milyon avro, oyuncuya ise her sezon için 1 milyon 500 bin avro ödenecek.
Futbolcunun sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 10'luk bölümü ise Porto'ya aktarılacak.
Deniz Gül, geçen sezon Porto'da tüm kulvarlarda 44 maçta 7 gol kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA