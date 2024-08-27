Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Sarı kırmızılı temsilcimizin mücadelesi TRT1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek. 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde ise grup aşamaları olmayacak. Lig formatında oynanacak yeni sezonda 36 takım lig içerisinde bulunacak. İlk 8 takım doğrudan son 16 turuna kalacak, 9. sıradan 24. sıraya kadar olan takımlar ise son 16 turu için play off oynayacaklar.

Karşılaşmayı Norveçli hakem yönetecek

Galatasaray'ın Young Boys'u ağırlayacağı karşılaşmayı Norveçli Hakem Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin üstlenecek.



Karşılaşmada Mohammead Usman Aslam dördüncü hakem olarak görev yapacak. VAR'da Rob Dieperink, AVAR'da ise Erwin Blank yer alacak.

Temsilcimiz Galatasaray nasıl tur atlar?

Galatasaray, Young Boys karşısında tur atlaması durumunda adını Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek 36 takım arasına yazdıracak.



Sarı-kırmızılılar ilk maçta rakibine 3-2 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi’nde deplasman golü kuralı olmadığından Galatasaray’a tur için en az iki farklı galibiyet gerekiyor.



Galatasaray 2-0, 3-1, 4-2… gibi iki farklı galibiyetlerde her türlü tur atlayacak. Mücadelenin tek farklı Galatasaray’ın galibiyetiyle sona ermesi durumunda karşılaşma uzatmalara gidecek.



İsviçre ekibi mücadeleden beraberlik veya galibiyetle ayrılması durumunda Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne veda edecek.



Sarı-kırmızılılar elenmesi durumunda yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde sürdürecek.