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Galatasaray'da Topsakal istifa etti

Can Topsakal, Galatasaray'daki basketbol şubesiyle ilgili görevlerinden ayrıldı.

Galatasaray'da Topsakal istifa etti
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Galatasaray Odeabank, 7DAYS EuroCup Top 16 Turu E Grubu maçında Darüşşafaka'ya 84-65 mağlup olurken, maçın ardından sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada kulübün basketboldan sorumlu yöneticisi Can Topsakal'ın, görevinden ayrıldığı açıklandı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal, yönetim kurulundaki basketbol şubesiyle ilgili görevlerini bırakmıştır. Can Topsakal, yönetim kurulundaki diğer görevlerine devam edecektir" denildi.

Kaynak: DHA

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