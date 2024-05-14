Galatasaray'dan TFF'ye çifte kupa talebi

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında pazar günü Fenerbahçe'yle oynayacağı derbi öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunmaya hazırlanıyor. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray pazar günü ezeli rakibi karşısında şampiyonluğa ulaşması durumunda sevincini kupa ile taçlandırmak istiyor.

Ancak Süper Lig Müsabakaları Statüsü’ne göre matematiksel olarak sarı kırmızılar şampiyonluğu henüz garantilemediği için Fenerbahçe maçında istediği sonucu elde etse dahi kupayı kaldıramayacak. Galatasaray bu duruma karşın, Fenerbahçe’nin sahaya çıkmadığı için hükmen galip sayılarak kazandığı Süper Kupa ile Kadın Futbol Süper Ligi’nde sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nın şampiyonluk kupasının derbiye getirilmesi için TFF'ye başvuruda bulunacak.

Süper Lig müsabakaları statüsü ne diyor?

11. MADDE: (1) Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübe, kural olarak ilgili kulübün son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir. Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübün, mevcut puan durumuna göre matematiksel olarak daha erken belirlenmesi halinde, ilgili kulübe ev sahibi olarak oynayacağı son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir.