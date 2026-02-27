Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu

Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapıldı. Kuraları eski Hırvat futbolcu Ivan Rakitic çekti.

Mücadelenin tarihleri belli oldu

Çekiliş sonucunda Galatasaray’ın rakibi İngiltere temsilcisi Liverpool oldu. Sarı-kırmızılı ekip, eşleşmede ilk karşılaşmayı kendi sahasında oynayacak, rövanş mücadelesi ise deplasmanda yapılacak. Son 16 turunda ilk maçlar 10-11 Mart’ta, ikinci maçlar ise 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.

Devler Ligi finali 30 Mayıs 2026’da Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan Puskas Arena’da gerçekleştirilecek.

Grup maçını Galaytasaray kazanmıştı

Galatasaray ile Liverpool, bu sezon lig aşamasında da karşı karşıya gelmiş, RAMS Park’ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazanmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Galatasaray - Liverpool

Real Madrid - Manchester City

Paris Saint-Germain - Chelsea

Newcastle - Barcelona

Atletico Madrid - Tottenham

Atalanta - Bayern Münih

Bayer Leverkusen - Arsenal

Bodo/Glimt - Sporting CP