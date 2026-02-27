Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Liverpool oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile eşleşti. Sarı-kırmızılı ekip İngiltere temsilcisi ile grup maçlarında da karşı karşıya gelmiş ve 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapıldı. Kuraları eski Hırvat futbolcu Ivan Rakitic çekti.
Mücadelenin tarihleri belli oldu
Çekiliş sonucunda Galatasaray’ın rakibi İngiltere temsilcisi Liverpool oldu. Sarı-kırmızılı ekip, eşleşmede ilk karşılaşmayı kendi sahasında oynayacak, rövanş mücadelesi ise deplasmanda yapılacak. Son 16 turunda ilk maçlar 10-11 Mart’ta, ikinci maçlar ise 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.
Devler Ligi finali 30 Mayıs 2026’da Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan Puskas Arena’da gerçekleştirilecek.
Grup maçını Galaytasaray kazanmıştı
Galatasaray ile Liverpool, bu sezon lig aşamasında da karşı karşıya gelmiş, RAMS Park’ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazanmıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri şöyle:
Galatasaray - Liverpool
Real Madrid - Manchester City
Paris Saint-Germain - Chelsea
Newcastle - Barcelona
Atletico Madrid - Tottenham
Atalanta - Bayern Münih
Bayer Leverkusen - Arsenal
Bodo/Glimt - Sporting CP