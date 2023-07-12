Galatasaray'ın Socar’dan alacağı ücret belli oldu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü ve Azerbaycan'ın enerji devi SOCAR arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere tüm branşları kapsayan 3 yıllık sponsorluk, reklam ve tanıtım hakları sözleşmesi imzalandı." denildi.

KAP'a yapılan bildiride de şu sözler yer aldı:

"Şirketimiz, Galatasaray Spor Kulübü ve SOCAR Turkey Enerji A.Ş. arasında, toplam 3 (üç) sezon için geçerli olacak şekilde bir Sponsorluk Reklam ve Tanıtım Hakları Sözleşmesi imzalanmıştır.

SOCAR Turkey Enerji A.Ş., işbu Sözleşme uyarınca her bir sözleşme yılı için EURO 5.000.000 + KDV olmak üzere toplamda EURO 15.000.000 + KDV ödeme yapacaktır. Sponsorluk bedelinin şirketimiz ile Galatasaray Spor Kulübü ile dağılımı ise bilahare açıklanacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."