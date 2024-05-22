Galatasaraylı eski futbolcu Metin Çekiçler hayatını kaybetti

Galatasaraylı Divan Kurulu Üyesi Metin Çekiçler 63 yaşında hayatını kaybetti. Çekiçler Galatasaray'ın eski futbolcularındandı.

Galatasaray resmi internet sitesinden başsağlığı mesajı yayınladı:

* Kulübümüzün eski futbolcularından, 9039 sicil numaralı Divan üyesi, Galatasaray Futbol A Takımımızda Scout Uzmanı olarak görev yapan Metin Çekiçler'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

* Merhumun cenazesi, 22 Mayıs 2024 Çarşamba günü Kuzguncuk Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, Türk futboluna ve camiamıza başsağlığı dileriz.

Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Metin Çekiçler, daha sonra Mersin İdmanyurdu ve Kahramanmaraş formaları da giydi. Merkez orta sahada görev yapan Çekiçler 1986 yılında futbolculuk kariyerini noktaladı.