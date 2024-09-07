Galatasaraylı Taylan Antalyalı, Bodrum FK'ya kiralık gönderildi
Galatasaray'da forma giyen Taylan Antalyalı, kiralık olarak Süper Ligin yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK'ya transfer oldu. Taylan Antalyalı'nın yeni takımıyla kiralık sözleşmesi bir yıllık olarak imzalandı.
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Süper Ligin yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Galatasaray'da forma giyen Taylan Antalyalı'yı kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı ekip, Taylan Antalyalı ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.
Taylan Antalyalı, geçen yıl bonservisini kiralayan Samsunspor'da 26 maça çıktı ve 2 gol attı.