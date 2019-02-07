Gaziantepspor bir alt lige düşürüldü

07 Şubat 2019

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gaziantepspor, üst üste 19 ve 20. haftalardaki maçlarına çıkmadığı için bir alt lige düşürüldü.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) yapılan açıklamada, "Gaziantepspor Kulübünün, 3.2.2019'daki Gaziantepspor-Niğde Anadolu Futbol TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında (20. hafta), müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ikinci kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca 0-3 hükmen mağlup sayılmasına, bir alt lige düşürülmesine ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takıma müsabakası olan diğer takımların müsabakaları oynamaksızın hükmen galip sayılmalarına karar verilmiştir." denildi.

Gaziantepspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor ile yapması planlanan 19. hafta mücadelesine de çıkmamıştı.

Kaynak: AA