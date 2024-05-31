Gelibolu Yarımadası, triatletleri ağırlıyor

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Çanakkale halkını 5'i pro sporcu olmak üzere çeşitli yaş kategorilerinde 511 triatletin yarışacağı etkinliği izlemeye davet etti. Yalçınkaya, uluslararası anlamda dünyanın her yerinde organizasyonu olan bir yarışmayı Gelibolu Yarımadası'nda yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi ve ekledi:

"Challenge Gelibolu'nun bu seneki kalitesi, önümüzdeki seneyi iki misline çıkaracak. Sonra ciddi anlamda 1500, hatta 2 bin sporcuya ulaşacağımızı düşünüyoruz. En az 750 ila 1000 yabancı sporcunun aileleriyle veya çocuklarıyla geldiğini düşünürseniz buraya minimum 2 bin-2 bin 500 yabancı turist geleceğini hesap ediyoruz.Bu açıdan da etkinlik, bir sportif müsabakanın yanında çok önemli bir turizm etkinliği de olacak."

Yarışlar üç kategoride gerçekleşecek

Gelibolu'da yarın antrenman yapacak sporcular, yarış için 2 Haziran Pazar sabahı saat 05.45'te Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nda toplanmaya başlayacak. Triatletler, saat 07.45'te start alacak yarışta 1,9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşu etaplarında ter dökecek. Organizasyon, pro, yaş grupları ve bayrak yarışları olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilecek.