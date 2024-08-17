Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ikinci gün madalyaları sahiplerini buldu

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, çekişmeli mücadelelerin yaşandığını ifade etti ve "Sporcuları ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Son yıllarda gördüğümüz en çekişmeli yarışlara sahne oluyor şampiyona, dereceler çok iyi. Balkan ve Avrupa şampiyonaları için çok umut verici dereceler. Umarım sporcularımız orada da ülkemizin bayrağını en iyi şekilde temsil edecekler ve ülkemizi altın madalyalarla sevindirecekler" diye konuştu.

Şampiyona yarın sona erecek.