Gençlerbirliği, teknik direktör Recep Karatepe ile anlaştığını açıkladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Recep Karatepe ile 1+1 yıllığına anlaştığını açıkladı.
Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada, Sinan Kaloğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine Recep Karatepe'nin getirildiği duyuruldu.
Recep Karatepe için 3 Haziran Pazartesi günü imza töreni düzenleneceği kaydedildi.
Teknik adamlık kariyerinin ilk dönemlerinde Ersun Yanal'ın ekibinde yer alan ve Fenerbahçe ile Trabzonspor'da görev alan 46 yaşındaki Karatepe, 2020-2021 sezonunda ise Gençlerbirliği'nde Özcan Bizati ile çalıştı.
Başkent ekibinin Süper Lig'den küme düşmesinin ardından İsmail Kartal'ın ekibine giren UEFA Pro Lisans sahibi Karatepe, Kartal'ın sarı lacivertli kulüpte görev yaptığı ikinci ve üçüncü dönemlerinde kulübede yer aldı.
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, değerli bir teknik adama takımı emanet ettiklerini dile getirdi.